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Erzincan ve Yozgat'tan peş peşe acı haberler: 7 can kaybı, 5 yaralı

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#Trafik Kazası#Erzincan#TIR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 14:02

Erzincan’da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Erzincan - Sivas karayolunda meydana gelen kazada TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan ve Yozgattan peş peşe acı haberler: 7 can kaybı, 5 yaralı

BİR KAZA HABERİ DE YOZGAT'TAN

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

H.B. (31) idaresindeki 38 KP 364 plakalı otomobil, Boğazlıyan-Devecipınar köyü yolunda M.K. (51) yönetimindeki 07 AFA 068 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzincan ve Yozgattan peş peşe acı haberler: 7 can kaybı, 5 yaralı

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Sağlık ekipleri, kazada sürücü H.B. ile aynı araçta bulunan F.B'nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü ile 3 kişi de Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İ.K. (70) de kurtarılamadı.

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#Trafik Kazası#Erzincan#TIR

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