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Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü

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#Kar#Kar Yağışı#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 11:16

Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimler kardan beyaza büründü. Kop Dağı, Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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Kent merkezlerinde aralıklı görülen yağmur yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüştü. Kardan, Erzincan- Sivas kara yolu güzergahındaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Bayburt- Erzurum arasındaki D-915 kara yolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi beyaza büründü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü güzergahlarda, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sürücülerden mevsim şartlarına uygun lastik kullanmalarını istedi. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Erzincan ve Bayburtun yüksek kesimleri beyaza büründü

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“METEOROLOJİ'DEN 39 İLE SARI KODLU UYARI”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

39 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

 

SARI KODLU UYARI NEDİR?

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Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

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#Kar#Kar Yağışı#Hava Durumu

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