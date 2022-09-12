Erzincan ve Adana da vahşet! İki kadın eşleri tarafından katledildi

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Olay akşam saatlerinde Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259 sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Handan Ö., aralarında geçimsizlik yaşadığı eşi Ahmet Ö. hakkında bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen Ahmet Ö., akşam saatlerinde eşinin yaşadığı eve geldi. Çift konuşurken, yeniden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bıçak çıkaran Ahmet Ö., kaçmaya çalışan eşini önce sırtından daha sonra vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Handan Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan 2 çocuk annesi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Uzaklaştırma kararına ihlal ederek gittiği evde eşini bıçakladıktan sonra kaçan Ahmet Ö. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DÖVEREK KATLETTİ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise gündüz saatlerinde bir çocuk annesi Ezgi Deler’in (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Rasıl S. tarafından darp edildi. Sesleri duyan komşuları, eve geldiklerini kadını kanlar içinde buldu. Rasıl S.’nin evden ayrıldığını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Deler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Rasıl S.’yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. Deler’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

