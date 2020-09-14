Erzincan Valisi sokağa indi, 65 yaş ve üzeri vatandaşları uyardı

Vali Mehmet Makas, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararının ardından, kentte incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde köylülerin yöresel ürünlerin satışını yaptığı Buğday Meydanı'na giden Vali Mehmet Makas, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar ile bir araya gelerek sokağa çıkma kısıtlamasının nedenlerini anlattı. Yaşlı vatandaşlar ile Vali Mehmet Makas arasında, sohbet sırasında zaman zaman ilginç anlar yaşandı. Bir köylünün yanına oturan Vali Mehmet Makas, bir türlü maskesini takamayan yaşlı adama yardımcı oldu. Maskesinin eski olduğunu gören Vali Makas verdiği yeni maskeyi kullanmasını istedi.