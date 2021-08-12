Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Erzincan'ın 25'inci kilometresindeki tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki dağdan gelen kaya ve çamur istinat duvarını yıkarak Sivas istikametini ulaşıma engelledi. Şans eseri yoldan geçen aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kapanan yolun yeniden açılması için bölgeye AFAD, karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karayolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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