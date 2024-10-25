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Erzincan-Sivas karayolunda feci kaza! Tır çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

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#Erzincan-Sivas Karayolu#Trafik Kazası#Erzincan Kaza
Erzincan-Sivas karayolunda feci kaza Tır çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 22:49

Erzincan-Sivas karayolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı plakalı tır ile otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil adeta ikiye katlanarak hurda yığınına dönüştü. Araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde kaza mahallinde hayatını kaybetti,1 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hurdaya dönüşen otomobilden çıkarılan cesetler hastane morguna kaldırıldı.

Erzincan-Sivas karayolunda feci kaza Tır çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

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#Erzincan-Sivas Karayolu#Trafik Kazası#Erzincan Kaza

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