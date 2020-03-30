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DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 19:21,Son Güncelleme:/

Erzincan Kemah'ta 3 köy karantinaya alındı

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Erzincan Kemah'ta 3 köy karantinaya alındı
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Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köyleri bugün karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce karar alındığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesine istinaden Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş’ın başkanlığında 30 Mart 2020 tarihinde Erzincan’da, Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır. Bu kapsamda yapılan toplantıda koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar alınan kararlara ek olarak; İlimiz Kemah ilçesi Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köylerimizin 30.03.2020 tarihi saat: 13:00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir."

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