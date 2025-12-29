Erzincan- Erzurum karayolunda kaza! 12 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Haberin Devamı

Erzincan-Erzurum karayolunun Demirpınar mevkiinde etkili olan yoğun buzlanma, trafik kazasına neden oldu. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 72 EN 284 plakalı TIR, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, yolun tamamen trafiğe kapanması sonucu 12 kilometre araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ekipler sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. TIR'ın yoldan kaldırılması ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının yapılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.