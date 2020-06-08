Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin başarısı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, ‘Dünya Üniversiteler Sıralaması Merkezi’ tarafından yayınlanan sıralamada önceki yıllara göre kayda değer bir yükseliş göstererek ; Dünya Üniversiteleri arasında 1348, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise 27’inci oldu.

“116 BASAMAK İLERLEDİ”

Her yıl; eğitim kalitesi, mezunlarının istihdamı, araştırma makalelerinin sayısı ve atıf sayılarına göre yapılan tamamen objektif değerlendirmelerle küresel çapta Üniversitelerin sıralamasını yapan tek kurum olan Dünya Üniversiteler Sıralaması Merkezinin yayınladığı verilere göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin, geçtiğimiz yıla göre bin 464’üncü sıradan bin 348’inci sıraya, Ülke sıralamasında ise 33’üncü sıradan 27’inci sıraya ilerlemiş olduğu görüldü. Böylece Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Dünya sıralamasında 116 , Ülke sıralamasında ise 6 basamak birden yükselmiş oldu.İlgili kuruluşun internet adresinden (cwur.org) yayınlanan verilere göre, Türkiye’den 52 üniversitenin ilk iki binlik listeye girme başarısı gösterdiği izlenirken, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu 19 üniversite geçtiğimiz yıla göre sıralamadaki yerinde ilerleme, 33 üniversitenin ise sıralamadaki yerinde gerileme olduğu gözlendi.

“İKİ ÜNİVERSİTEDEN BİRİ…”

Rektör Prof. Dr. Akın Levent şunları söyledi: “Yeni kurulan 39 üniversitemizden, İlk iki bin içinde yer alan iki üniversiteden biri olmayı başaran Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin bu başarısında emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyor, Üniversitemizin eğitim kalitesi, mezunlarının istihdamı, araştırma çıktılarının sayısı ve tanınırlığı için tüm öğretim elemanlarımız, personellerimiz ve öğrencilerimizle birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”