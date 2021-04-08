Eryaman Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Eryaman'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu 5 hane ve rakamdan oluşan önemli bir adres bulma yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Bu kodlar sayesinde birçok adrese gönderi, posta ve evrak direkt olarak ulaşmaktadır. Kısaca posta kodları hayatımız için bazı kolaylıklar sağlamaktadır.

Eryaman Posta Kodu Kaçtır?

Ankara ilinin plaka kodu 06'dır. Posta kodları da plaka koduna göre belirlenmektedir. Ankara'nın tam posta kodu ise 06000'dir. Ankara'nın Eryaman ilçesinin posta kodu ise 06824 olarak belirlenmiştir.

Ankara'nın İlçesi Eryaman'ın ve Mahallelerinin Posta Kodları Kaçtır?

Ankara'nın ilçesi Eryaman'ın posta kodu 06824 olarak bilinmektedir. Ankara Etimesgut Eryaman mahalle posta kodları ise şöyledir;

- Eryaman mahallesi 06824

- Şeyhşamil mahallesi 06824

- Tunahan mahallesi 06824

- 30ağustos mahallesi 06794

- Ahimesut mahallesi 06794

- Elvan mahallesi 06974

- Kazımkarabekir mahallesi 06974

- Piyade mahallesi 06974

- Süvari mahallesi 06974

- Bahçekapı mahallesi 06797

- Atakent mahallesi 06796

- Ayyıldız mahallesis 06796

- Etiler mahallesi 06796

- Oğuzlar mahallesi 06796

- Topçu mahallesi 06796

- Yeşilova mahallesi 06796

- Alsancak mahallesi 06790

- Ballıca mahallesi 06790

- Erler mahallesi 06790

- Fatihsultan mahallesi 06790

- İstasyon mahallesi 06790

- Yapracık mahallesi 06790 olarak belirlenmiştir.

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