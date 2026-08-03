Bakan Çiftçi ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ertuğrul Özkök’e tepki

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Franco diktatörlüğü ile bağdaştıran Ertuğrul Özkök’e tepki gösterdi.

"Demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz." diyen Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca girdiği her mücadelede gücünü yalnızca milletimizden almış; sandığın meşruiyetiyle, eserleriyle ve Türkiye’ye adanmış hizmetleriyle yürümüştür. Vesayet odaklarına, dayatmalara ve millet iradesini tahakküm altına almak isteyen yapılara karşı daima dimdik durmuştur.

Onun güçlü ve dirayetli liderliğinde Türkiye; kendi kararlarını kendisi veren, millî menfaatlerinden taviz vermeyen, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen kudretli bir devlet hâline gelmiştir. Mazlumların sesi, mağdurların umudu olan Muhterem Cumhurbaşkanımız; milletimizle omuz omuza vererek önümüze çıkarılan nice engeli aşmış, Türkiye’nin istikametini bağımsızlık, kalkınma ve güçlü gelecek hedefleri doğrultusunda belirlemiştir.

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Eleştiri demokrasinin gereğidir. Ancak demokratik seçimlerle görev yapan bir lideri diktatörlerle kıyaslamak, insan ömrü üzerinden siyasi hesap kurmak ve milletimizin tercihlerini itibarsızlaştırmaya çalışmak; ne vicdana ne izana ne de insanlık adabına sığar.

Milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı karanlık dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anmaya kalkışmak; tarihî gerçekleri çarpıtmanın ötesinde, aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır.

Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, yakışıksız ve hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum.

Milletimizin duası, Rabbimizin inayeti ve Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğiyle Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne hiçbir söz, hiçbir hesap ve hiçbir karanlık benzetme gölge düşüremeyecektir."

ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir.

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Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.

Türkiye’ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.

Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken “Ak Parti diye bir parti yok” anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir.

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Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır."