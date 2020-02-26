Ertuğrul isminin anlamı nedir? Ertuğrul ne demek?

Ertuğrul isminin Türkçe Sözlüğünde anlamı, 'Dürüst, doğru, yiğit kimse' olarak geçmektedir. Türkçe kökene sahip Ertuğrul ismi aynı zamanda Osmanlı Hanedanının Kurucusu Ertuğrul Gazi Bey'i de simgeler.

Ertuğrul İsminin Anlamı

Ertuğrul; yiğit, dürüst kimse demektir. Kökeni Türkçeye dayanan Ertuğrul ismi doğru kimse anlamına da gelmektedir. Eskiden taşıdığı anlamların bütünü de bugüne değin aynı kalarak gelmiştir. Sözlükte de yer alan anlamı eski anlamı ile aynıdır. İsminin anlamı itibari ile Ertuğrul isimli kimseler için aşağıda yer alan anlamlar da bulunmaktadır.

Doğruyu temsil eden, doğrudan şaşmayan kimsedir.

Dürüstlüğü uğruna birçok şeyi göze alabilecek kimsedir.

Dillere destan yiğitliği olan, her konuda yiğitlik yapan kimse.

İfadeleri de Ertuğrul isminin anlamını desteklemektedir.

Ertuğrul Ne Demek?

Ertuğrul isminin anlamı tanımlandığında ne demek olduğu ise özellikleri ile özdeşleştirilebilir. Ertuğrul isminin özellikleri ise şu şekilde belirtilmektedir.

Sürekli başarılı olmayı arzular, ancak hırsına da kontrol etmesini bilir. Çalışkan kimsedir, çalışarak kazanmanın doğru olduğuna inanır. İnançlı olan kimsedir. Liderlik vasfı bulunur, en doğru şekilde yönetmeyi başaracak özelliklere sahiptir.

Ayrıca Ertuğrul ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Bunun sebebi ise Türkçe kökenli olmasıdır.