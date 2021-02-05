Ertelenen YÖKDİL ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih belirledi

2020 yılının Aralık ayında yapılması planlanan anacak yapılamayan YÖKDİL sınavı, belirlenen yeni tarihinde organize edilecek. Sınav için gerekli ücreti bankaya yatıran ve başvuruyu tamamlayan adaylar da sınav için belirlenen yeni tarihi merak ediyor. İşte, ertelenen YÖKDİL sınavında son gelişmeler...

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

YÖKDİL HAKKINDA

Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla; İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır.