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Haber Giriş: 26.01.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Ertelenen ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

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Ertelenen ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
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Aralık ayında gerçekleştirmesi beklenirken ertelenen 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için yeni tarih açıklaması geldi. Yeni takvime göre, 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi Sınavı, yapılan açıklamaya göre şubat ayında organize edilecek. Peki, ertelenen ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik sınav tarihi belli oldu. EGM'den yapılan açıklamaya göre, başvuruları kabul edilen ancak ertelenen sınavlara katılamayan adaylar, 20 Şubat 2021 tarihinde sınava katılabilecek

EGM’nin resmi sayfasından yapılan açıklamada, "Özel güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi Sınavının 20/02/2021 Cumartesi günü yapılması planlanmaktadır.

EGM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan ancak koronavirüsü (covid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen Özel güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Sınavına başvuru yapan adaylar ile 29/01/2021 Cuma günü dahil özel güvenlik ve yenileme eğitimini tamamlayan adaylar katılabilecektir." ifadesi yer aldı.

 

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