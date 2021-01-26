Ertelenen ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik sınav tarihi belli oldu. EGM'den yapılan açıklamaya göre, başvuruları kabul edilen ancak ertelenen sınavlara katılamayan adaylar, 20 Şubat 2021 tarihinde sınava katılabilecek



EGM’nin resmi sayfasından yapılan açıklamada, "Özel güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi Sınavının 20/02/2021 Cumartesi günü yapılması planlanmaktadır.

EGM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan ancak koronavirüsü (covid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen Özel güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Sınavına başvuru yapan adaylar ile 29/01/2021 Cuma günü dahil özel güvenlik ve yenileme eğitimini tamamlayan adaylar katılabilecektir." ifadesi yer aldı.