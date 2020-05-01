Ertelenen MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Corona virüsü salgını hayatın pek çok alanında olduğu gibi eğitim alanında da aksaklıklara neden oldu. TSK bünyesinde subay ve astsubay olarak istihdam edilmek isteyen gençlerin katılım sağlayacağı sınavın tarihi de değişti. İşte, ertelenen MSÜ sınavının tarihi hakkında bilgi...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Haziran'a ertelendiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.