Ertelenen görevde yükselme sınavının tarihi belli oldu - Görevde yükselme (unvan değişikliği) sınavı ne zaman?

Başvuruları 26 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında alınan görevde yükselme sınavının yapılacağı tarihle ilgili soru işaretleri giderildi. MEB unvan değişikliği sınav tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavı için 81 il merkezinde e-Sınav biçiminde 2-4 Mart tarihlerinde düzenleme kararı aldı. Ertelenen MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavı 2 ve 4 Mart tarihinde online olarak yapılacak.



EK BAŞVURULAR NE ZAMAN?



MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıda başvuruda bulunamayanlara ise ikinci bir şans verildi. Buna göre adaylar 4 ve 8 Şubat tarihleri arasından işlemlerini yapacak.