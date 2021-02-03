Ertelenen görevde yükselme sınavının tarihi belli oldu - Görevde yükselme (unvan değişikliği) sınavı ne zaman?
6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan görevde yükselme sınavı, koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavlar arasındaydı. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına dair detaylar belli oldu. Ertelenen görevde yükselme sınavının tarihi paylaşıldı. Peki, görevde yükselme (unvan değişikliği) sınavı ne zaman?
Başvuruları 26 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında alınan görevde yükselme sınavının yapılacağı tarihle ilgili soru işaretleri giderildi. MEB unvan değişikliği sınav tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavı için 81 il merkezinde e-Sınav biçiminde 2-4 Mart tarihlerinde düzenleme kararı aldı. Ertelenen MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavı 2 ve 4 Mart tarihinde online olarak yapılacak.
EK BAŞVURULAR NE ZAMAN?
MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıda başvuruda bulunamayanlara ise ikinci bir şans verildi. Buna göre adaylar 4 ve 8 Şubat tarihleri arasından işlemlerini yapacak.
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