Ertelenen AÖL sınavları ne zaman? MEB duyurdu! 2020- 2021 Açıköğretim Lisesi sınavları online yapılacak

2021 AÖL sınav takvimi belli oldu. ÖSYM ile beraber sınavları erteleme kararı alan MEB yeni AÖL sınav tarihlerini açıkladı. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre açıköğretim okulları birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları, 25 Mart’ta çevrim içi (online) yapılacak.

ERTELENEN AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Binlerce AÖL öğrencisinin katılacağı söz konusu sınavların yeni tarihi merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı ve sınavların çevrimiçi ortamda gerçekleşeceğini duyurdu.

'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."