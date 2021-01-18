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Haber Giriş: 18.01.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Ertelenen ALES ve YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih açıklaması

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Ertelenen ALES ve YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih açıklaması
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Ertelenen ALES ve YÖKDİL sınavı için ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Salgın süreci dolayısıyla ertelenmek zorunda kalınan sınavlardan olan ALES ve YÖKDİL, ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklamaya göre önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek. İşte, ertelenen ALES ve YÖKDİL sınavı hakkında tarih açıklaması

Ertelenen ALES ve YÖKDİL sınavı için beklenen tarih açıklaması geldi. Normal şartlarda 2020 yılının sonlarında gerçekleşmesi beklenirken erteleme kararı alındığı açıklanan ALES ve YÖKDİL için ÖSYM'den son açıklama geldi. Buna göre ertelenen ALES ve YÖKDİL 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek.

ERTELENEN ALES VE YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

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