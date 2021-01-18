Ertelenen ALES ve YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih açıklaması

Ertelenen ALES ve YÖKDİL sınavı için beklenen tarih açıklaması geldi. Normal şartlarda 2020 yılının sonlarında gerçekleşmesi beklenirken erteleme kararı alındığı açıklanan ALES ve YÖKDİL için ÖSYM'den son açıklama geldi. Buna göre ertelenen ALES ve YÖKDİL 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek.

ERTELENEN ALES VE YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ