Ertelenen ALES sınavı ne zaman? 2020 ALES 1 hangi tarihte? İşte ÖSYM ALES takvimi

Corona virüsü nedeniyle 2020 ÖSYM takviminde bir çok sınav bir tarihe alındı. Corona virüsü sebebiyle ertelenen sınavlardan biri de ALES oldu. Sınav takviminin değişmesiyle beraber, ALES sınav tarihi yeniden gündeme geldi. Gözler ALES 2020 takviminde. İşte, 2020 ALES tarihi ve ALES sınavıyla ilgili ayrıntılar...

2020 ALES NE ZAMAN?

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda; 3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) ileri bir tarihte düzenlenecek. ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "//www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuru tarihi henüz belli değil.

2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci ise 1 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES HAKKINDA

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.