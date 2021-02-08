Ertelenen ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi

2020 ALES sınavının ne zaman yapılacağı akademik kariyer hedefleyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2020-ALES sınavının yeni uygulama tarihi, söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

2021 ALES TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.