Ertan Ünal vefat etti

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Ünal, cumartesi ikindi namazının ardından Muğla Köyceğiz’de toprağa verildi.

Tarihe meraklıydı

Ünal 1943 yılında Gebze’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. 1961 yılında Şehir Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Daha sonra Son Havadis, Yeni Sabah, Akşam ve Hürriyet gazetelerinde muhabir, istihbarat şefi ve yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. Bir yandan da tarih araştırmalarını sürdürdü. Hürriyet Haber Ajansı’nda 22 yıl çalıştıktan sonra, Genel Müdür Yardımcılığı görevindeyken emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıydı. Sürekli Basın Kartı sahibiydi.