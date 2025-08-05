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Ertan Ünal vefat etti

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#Ertan Ünal#Vefat#Gazeteci
Ertan Ünal vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 07:00

Hürriyet gazetesinde uzun yıllar görev yapan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2014 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Ertan Ünal cuma günü vefat etti.

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Ünal, cumartesi ikindi namazının ardından Muğla Köyceğiz’de toprağa verildi.

Tarihe meraklıydı

Ünal 1943 yılında Gebze’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. 1961 yılında Şehir Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Daha sonra Son Havadis, Yeni Sabah, Akşam ve Hürriyet gazetelerinde muhabir, istihbarat şefi ve yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. Bir yandan da tarih araştırmalarını sürdürdü. Hürriyet Haber Ajansı’nda 22 yıl çalıştıktan sonra, Genel Müdür Yardımcılığı görevindeyken emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıydı. Sürekli Basın Kartı sahibiydi.

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#Ertan Ünal#Vefat#Gazeteci

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