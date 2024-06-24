Ersoy’dan Kürtçe oyun yanıtı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca’nın “11 Şubat’ta Gaziantep Zeugma Müzesi Kültür Merkezi’nde sahnelenmesi beklenen, “Qral û Travis” adlı Kürtçe oyunun müze yönetimi tarafından iptal edildiği” yolundaki soru önergesine şöyle yanıt verdi:



“Bakanlığımızca (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü); ‘Qral û Travis’ adlı oyun Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü repertuvarında bulunmamaktadır. Özel tiyatro yapımı olan oyunun Devlet Tiyatroları sahnelerinde sergilenmesi için herhangi bir tahsis talep başvurusu da yapılmamıştır. Oyunun iptal edilmesine yönelik genel müdürlükçe herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Ahmed-i Hânî’nin 1692 yılında Kürtçe’nin Kurmanci lehçesi ile yazdığı ‘Mem û Zîn’ adlı eserinden yola çıkarak Cuma Boynukara tarafından yazılan ‘Mem ile Zin’ adlı eserin 2018-2019 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda 38 temsili gerçekleştirilmiştir. Van Devlet Tiyatrosu’nun 14 Nisan 2022 tarihinde sahneye koyduğu ‘Siyabend ile Xece’ adlı eserin bugüne kadar 43 temsili gerçekleştirilerek 14 bin 403 seyirciye ulaşılmıştır.”