Ersoy’dan itibar suikastı savunması

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uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da arasında bulunduğu 7 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ersoy’un da arsında bulunduğu 7 sanık ile mağdurlar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk önce, iddianamede yer alan mağdurların beyanları alındı.



‘O PİS GİRDABA ÇEKİLMEK İSTENDİM’



Mağdur M.A.Ö., beyanında özetle şunları söyledi: “Böyle utanç verici bir olayla karşınızda olduğum için herkesten utanıyorum. 36 yıllık hayatımda uyuşturucu madde kullanmadım. İş aradığım durumda Nurullah Mahmut Dündar aracılığıyla Mehmet Akif’le tanıştım. Mehmet Akif bana çoklu ilişki ve uyuşturucu teklif etti. Kâğıtlarla, ‘Doğruluk mu cesaretlik mi?’ oyunu oynadık. Büyük numarayı çeken küçük numarayı çekene sorular soruyor. Alkol de vardı ortamda. ‘Telefonundaki en açık foto nedir, fantezin nedir, anlatır mısın?’ gibi şeyler sordular. Eve gittiğimde salonda gizli kamera fark ettim. Nurullah’ın telefonunda özel görüntülerimi gördüm. Şarap içtikten sonra kötü oldum. İstifra ettim, Mehmet Akif odaya geldi, ‘Kusuyor oğlum bu’ deyip odadan çıktı. Nurullah Mahmut Dündar zorla ağzıma kokain sürmeye çalıştı. Mehmet Akif’le 2’nci görüşmemizde kendi isteğimle birlikte olduk. Şikâyetçi olunca 2 kere rüşvet teklifi aldım. İş vaadiyle 3 kere o eve davet edildim. İşsiz olduğum için o pis girdaba çekilmek istendim.”



Mağdurlar D.O., B.A., B.Ö., R.K., Ş.D.Y., E.T., E.G., G.A. özetle ifadelerinde cinsel saldırı ve zorla uyuşturucu kullandırıldığı yönündeki iddiaları reddetti.



‘HAKKIMDA ÇARPIK İDDİALAR KURULDU’



Tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ise savunmasında özetle şunları söyledi: “Davada ismi geçen kişilerin hepsi arkadaşım. 2024’te Habertürk’te Genel Yayın Yönetmeni oldum. Göreve gelince bazı arkadaşları görevden almak zorunda kaldım. Sonrasında Twitter’da bir hesap açıldı, çarpık bir yapılanma olduğu iddia edildi. Hakkımda bazı isimlerle ilişkim olduğu iddia edildi. Hakkımda çarpık iddialar kuruldu. Sonra ikinci bir hesap daha açıldı. Bu tweet’leri atan kişinin yurtdışında olduğu belirlendi ve bulunamadı. Birilerini ekrana çıkardığım, lüks partilere götürdüğüm, bu olaylara ses çıkaranları işten attığım iddia edildi. Bu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Mağdur E.G.’yi 4 yıldır görmüyorum bile. Ela Rumeysa’la partiler yaptığım söyleniyor. S.Ş., benim düzenlediğim partilere geliyormuş, onunla iş dışında asla iletişimim olmadı. Mesajlaşırken emoji bile atmamışımdır. O dönemler eşim olan Pınar Erbaş’ın da bu tarz ilişkilere göz yumduğunu iddia ettiler. Çevrem, yakın arkadaşlarım ve hatta 5 yıllık eşim Pınar, benim uyuşturucu kullandığımı bilmez, şu anki avukatım ve sevgilim bile bu iddiaları duyunca şaşırdı. Bu davadaki isimlerin hepsi benimle arkadaş olduğu için bu dosyada. Bütün arkadaşlarımın ismi medyada açık açık servis edildi. Benimle arkadaş olduğu için çok ağır bedel ödeyen herkesten çok özür dilerim.

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‘VEYİS ATEŞ BİLE BANA İFTİRA ATTI’

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Veyis Ateş bile bana iftira attı. Hatalar yaptım. Kimseye para karşılığı uyuşturucu temin etmem söz konusu değildir. Arkadaşlarımız getirirdi onlarla kullanırdık. 8 senede toplasanız 15 kere uyuşturucu kullandım. Kimseye zorla uyuşturucu kullandırtmadım. Cinsel iddialar hakkında da çok çirkin şeyler olduğunu düşünüyorum. Hakkımda itibar suikastı yapıldı.”

Tanık olarak dinlenen Veyis Ateş ise “Mehmet Akif haricinde diğer sanıkları tanımam. Örgüt lideri olarak bahsettiğiniz Mehmet Akif’e atılan bu iddiaları kendi gözümle görmedim, işitmedim. Mehmet Akif’i tanıyan hiç kimse de bu iddialara inanmaz” ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen gazeteci Emrullah Erdinç ise “İddialarda bahsi geçen olayları hiç görmedim. Uyuşturucu kullanımı ya da cinsel birliktelik iddialarına da şahit olmadım” diye konuştu.

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ERSOY’A TAHLİYE YOK

Tutuklu sanıklardan Ufuk Tetik’in tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz’ın tutukluluk haline devam karar verildi. Duruşmayı 9 Ekim 2026’ya ertelendi.

HAKKINDA EN AZ 266 YIL İSTENİYOR

Habertürk’ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 11 Aralık 2025’te tutuklandı. İddianamede, uyuşturucu testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy’un suç örgütü lideri olduğu ifade edilerek, kadın mağdurlara kokain temin ederek onları istismar ağına sürüklediği öne sürüldü. Örgüt üyelerinin Ersoy’un nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunu düşünerek çevrelerindeki kadınları sistemli şekilde örgüt lideri Ersoy ile tanıştırdığı, duygusal yakınlık kurduğu ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdiği iddia edildi. Uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar alma süreçlerinin zayıflatıldığı ve ardından çoklu cinsel birlikteliklerin yaşandığı da ileri sürüldü.

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İddianamede, Mehmet Akif Ersoy’un ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ iddiasıyla 11 yıldan 27.5 yıla kadar, ‘zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ iddiasıyla ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi. cem kayalar