Ersoy’dan Bayramda 9 gün tatil yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılıp çıkarılmayacağına dair soruya “Dokuz günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur. Ama bu Kabine’de tartışılıp alınacak bir karar” dedi. 

Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Aydın’da düzenlendi. Bakan Ersoy, organizasyonun açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ortadoğu’daki savaşı, bölgedeki krizleri ve bunun turizm sektörü üzerindeki etkilerini şöyle değerlendirdi:

“Bu savaşın kimseye faydası olmayacak. Ürün çeşitliliği, kaynak destinasyon çeşitliliği gibi birçok adımı beraberinde atıyoruz. Bu tek başına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapacağı bir şey değil. Havayollarının, Dışişleri Bakanlığı’nın vize politikalarının, ulaşım ağlarının bir bütün olması lazım. Bu açıdan Türkiye çok yol aldı. Son 5 senedir özellikle bu bölgede krizler, savaşlar var. Türkiye, bir istikrar adası olduğunu defalarca kez tescil etti.  

Enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanmalar küresel ekonomiye kalıcı hasarlar bırakacak. Önemli olan bunu önceden öngörebilmek. Mesela bunun yaza en büyük yansıması şu oldu: Sezon son dakika rezervasyon ağırlıklı geçecek. Biz de buna karşılık tanıtım bütçelerimizi artırdık.

Eskiden belli periyotlarda tanıtım yapardık, şimdi sezon sonuna kadar aralıksız yapacağız. İnsanlar ekonomik yükler ve çatışma riski nedeniyle ‘önümü görüp öyle rezervasyon yapayım’ diye düşünüyor. 

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 

(Bayram tatili uzar mı?) Dokuz günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur. Ama bu, Kabine’de tartışılıp alınacak bir karar.”

 

