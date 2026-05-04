Ersoy’dan Bayramda 9 gün tatil yanıtı

Haberin Devamı

Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Aydın’da düzenlendi. Bakan Ersoy, organizasyonun açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ortadoğu’daki savaşı, bölgedeki krizleri ve bunun turizm sektörü üzerindeki etkilerini şöyle değerlendirdi:

SON DAKİKA REZERVASYONLARI

“Bu savaşın kimseye faydası olmayacak. Ürün çeşitliliği, kaynak destinasyon çeşitliliği gibi birçok adımı beraberinde atıyoruz. Bu tek başına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapacağı bir şey değil. Havayollarının, Dışişleri Bakanlığı’nın vize politikalarının, ulaşım ağlarının bir bütün olması lazım. Bu açıdan Türkiye çok yol aldı. Son 5 senedir özellikle bu bölgede krizler, savaşlar var. Türkiye, bir istikrar adası olduğunu defalarca kez tescil etti.

Enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanmalar küresel ekonomiye kalıcı hasarlar bırakacak. Önemli olan bunu önceden öngörebilmek. Mesela bunun yaza en büyük yansıması şu oldu: Sezon son dakika rezervasyon ağırlıklı geçecek. Biz de buna karşılık tanıtım bütçelerimizi artırdık.

Haberin Devamı

Eskiden belli periyotlarda tanıtım yapardık, şimdi sezon sonuna kadar aralıksız yapacağız. İnsanlar ekonomik yükler ve çatışma riski nedeniyle ‘önümü görüp öyle rezervasyon yapayım’ diye düşünüyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

(Bayram tatili uzar mı?) Dokuz günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur. Ama bu, Kabine’de tartışılıp alınacak bir karar.”