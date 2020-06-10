Ersin Yazıcı kimdir ve nerelidir? Antalya Valisi Ersin Yazıcı hakkında resmi bilgiler
Ersin Yazıcı, Antalya Valisi olarak atanmasının ardından bölgede yaşayan pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Antalya Valisi olmadan önce Balıkesir'de görev alan Ersin Yazıcı, Ardanuç ve Karaman kaymakamlıkları ile Rize Valiliği görevinde bulundu. Ersin Yazıcı'nın son görev yeri ise Balıkesir Valiliği oldu. Peki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Antalya Valiliği görevine getirilmiş olan yeni Antalya Valisi Ersin Yazıcı kimdir? Nerelidir ve hangi görevlerde bulundu? Tüm bu soruların yanıtlarını Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın valilik kaynaklı resmi biyografisinde bulabilirsiniz:
1969 yılında Düzce Gümüşova'da doğan Ersin YAZICI, 1990 yılında İstanbul Üniversitesinden mezun oldu. 1992 yılında Kaymakam olarak meslek hayatına başladı. İngiltere'de staj yaptı.
1995-1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997-1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999-2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001-2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı, 2003-2005 İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesinde "Yönetim Bilimleri" konulu Yüksek Lisansını tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Rize Valiliği görevinde bulundu. 30.05.2016 tarih 2016/8864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atandığı Balıkesir Valiliği görevine 14.06.2016 tarihinde başlamıştır.
Evli ve 4 çocuk babası olan YAZICI iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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