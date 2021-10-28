Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora' unvanÄ± verildi

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2021-2022 Akademik YÄ±lÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde, Hasan Kalyoncu Ãœniversitesi Senatosu kararÄ± ile CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar'a "Siyaset bilimi ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler" alanÄ±nda "Fahri bilim doktoru" unvanÄ± tevcih edildi. Tatar, HKÃœ Ã¶ÄŸrencileri ile geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin Ada'da varoluÅŸ mÃ¼cadelesi konulu ilk aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ dersini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

"ET VE TIRNAK GÄ°BÄ°YÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± Tatar, "Sizlerle bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atmÄ±ÅŸ olan Hasan Kalyoncu Ãœniversitesi'nde bulunmaktan Ã§ok mutluyum. Yeni akademik yÄ±lÄ±n Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§mesini temenni ediyorum. CumhurbaÅŸkanÄ± olarak asli gÃ¶revim; devleti, egemenliÄŸi, halkÄ±n ve hak ve Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak ve anavatan TÃ¼rkiye ile olan sarsÄ±lmaz baÄŸlarÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmektir. Anavatan TÃ¼rkiye ile belirlediÄŸimiz yolda yÃ¼rÃ¼meye devam edeceÄŸiz. TÃ¼rkiye ile bu KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± et ve tÄ±rnak gibidir" dedi. Tatar sÃ¶zlerini TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne siyasi iliÅŸkilerini anlatarak noktaladÄ±.

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MODERN EÄžÄ°TÄ°M YUVASI

HKÃœ MÃ¼tevelli Heyet BaÅŸkanÄ± Cemal Kalyoncu ise "Modern eÄŸitim yuvamÄ±zda, eÄŸitim Ã¶ÄŸretim konusunda mÃ¼mkÃ¼n olan en iyi imkanlarÄ± saÄŸlamanÄ±n gayreti iÃ§erisindeyiz. BaÅŸarÄ±lÄ± bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla Ã¼niversitemizi temsil eden; Ã¼lkenin, bÃ¶lgenin ve Gaziantep'in geliÅŸmesine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ederek eÄŸitime katkÄ± saÄŸlayan deÄŸerli Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerimizin, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± yeni akademik dÃ¶nemde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kÄ±lacaklarÄ±ndan emin olarak kendilerini yÃ¼rekten kutluyorum.. Ä°yi eÄŸitilmiÅŸ, bilgi teknolojilerini kullanabilen, Ã¼retkenliÄŸi yÃ¼ksek, nitelikli iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n her zaman kalkÄ±nmada rolÃ¼ Ã¶nemlidir. Sizlerin de edineceÄŸiniz bilgi ve donanÄ±mla Ã¼lkemize bÃ¼yÃ¼k katkÄ±lar sunacaÄŸÄ±nÄ±zdan eminim" dedi.

"YÃœZDE 95 DOLULUK ORANI"

HKÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. TÃ¼rkay Dereli de konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: ''GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l kovid-19 salgÄ±nÄ± sÃ¼recinde uyguladÄ±ÄŸÄ± hibrit eÄŸitim modeli Ã¶rnek olan ve bu yÄ±l yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime geÃ§ilmesiyle birlikte Ã¼niversite tercih dÃ¶nemi sonrasÄ± yÃ¼zde 95 yerleÅŸtirme doluluk oranÄ± ile dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Ã¼niversitemizin 2021-2022 akademik yÄ±lÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. HKÃœ olarak; toplum, sanayi, ÅŸehrimiz, bÃ¶lgemiz ve Ã¼lkemize deÄŸer Ã¼retmek iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ãœlkesi, vatanÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸanlar her daim takdir ediyoruz. Nitekim bugÃ¼n, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸmalarla KKTC'nin meÅŸru haklarÄ±nÄ±n savunulmasÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin Akdeniz'deki menfaatlerinin korunmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayan KTKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar'a Fahri Doktor unvanÄ± tevcih etmekten onur duyuyoruz. AyrÄ±ca, gerÃ§ekleÅŸtirdikleri bilimsel faaliyetlerle Ã¼niversitemizin akademik performansÄ±na katkÄ±da bulunan akademisyenlerimizi de Ã¶dÃ¼llendirerek yÃ¼reklendiriyoruz''Â

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TÃ¶rende yaptÄ±klarÄ± bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalar ile Hasan Kalyoncu Ãœniversitesi'nin akademik performansÄ±na en Ã§ok katkÄ±yÄ± sunan Ã¶ÄŸretim elemanlarÄ± tÃ¶rende Ã¶dÃ¼llendirildi.

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