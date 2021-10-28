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Ersin Tatar 'Vizyonum açık ve nettir' diyerek mesaj verdi: ‘KKTC, Türkiye ile olan münasebet ve bağlarını sürdürecektir’

#Ersin Tatar#KKTC#Doğu Akdeniz
Ersin Tatar Vizyonum açık ve nettir diyerek mesaj verdi: ‘KKTC, Türkiye ile olan münasebet ve bağlarını sürdürecektir’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ''KKTC, her zaman Türkiye ile olan münasebet ve bağlarını sürdürecektir. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da bizlerin ulusal menfaatlerini, milli çıkarlarını korumak suretiyle daha güçlü bir Türk ulusu varlığı benim hep özlemim ve temennim olmuştur. Bu konuda vizyonum açık ve nettir” dedi.

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Panaroma 25 Aralık Müzesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve davetlilerle birlikte ziyaret edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada dış güçlerin ve Avrupalıların sürekli KKTC üzerinde oyunlar oynadığını belirterek şunları söyledi:

 ''KKTC, her zaman Türkiye ile olan münasebet ve bağlarını sürdürecektir. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da bizlerin ulusal menfaatlerini, milli çıkarlarını korumak suretiyle daha güçlü bir Türk ulusu varlığı benim hep özlemim ve temennim olmuştur. Bu konuda vizyonum açık ve nettir. Bunu söyleyerek bir seçim kazandım. İnşallah her zaman KKTC halkı da bu siyaseti destekleyecektir. Amacım siyasetimi sonuna kadar devam ettirmektir. KKTC'de dış güçler ve Avrupalılar tarafından çok oyunlar oynanmaktadır.

Türkiye ile münasebetlerimizin en iyi şekilde sürdürülmesi, iyi ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz. Türkiye'nin desteği ile KKTC'nin güçlenerek refahının artması ve ekonomisinin gelişmesini arzuluyoruz. Gaziantep'e baktığımızda gerçekten bir başarı öyküsü var. Hem KKTC'deki milli mücadele hem de Gaziantep'teki kahramanlıklara baktığımızda da birtakım ortam özelliklerimiz ve Türk milletinin soydaşları olarak birlikte var olma hedefleri noktasında tarihi geçmişimiz bulunuyor.

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Kentteki temaslarımızın fevkalade kıymetli ve değerli olduğunu düşünmekteyim. Gaziantep'te vermek istediğimiz mesaj, KKTC sizin de vatanınızdır. Dolayısıyla turist olarak, öğrenci olarak sizi KKTC'ye bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı'nı dolaştı. Kendisine hediye edilen kutnu kravatı takan ve bakır işleyen Tatar, esnafla sohbet etti.

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#Ersin Tatar#KKTC#Doğu Akdeniz

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