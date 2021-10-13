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Ersan Saner kimdir? İstifa eden KKTC Başbakanı Ersan Saner kariyer bilgileri

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Ersan Saner kimdir İstifa eden KKTC Başbakanı Ersan Saner kariyer bilgileri

Ersan Saner, KKTC Başbakanı olarak sürdürdüğü görevinden 13 Ekim 2021 tarihinde istifa etti. Ersan Saner'in istifası sonrası gündemi yakından takip eden pek çok kişi, Ersan Saner kimdir sorusuna cevap aradı. Peki, istifasını sunan KKTC Başbakanı Ersan Saner kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet sene başında kurulmuştu. Ersan Saner, yaklaşık 10 ay süren görev süresinin ardından istifasını verdi. Bu gelişmenin ardından Ersan Saner'in biyografisi merak konusu oldu. Peki, Ersan Saner kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

ERSAN SANER KİMDİR?

Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu. 1988'de Trakya Üniversitesinden mimar olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürdü.

2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu ve 2013 Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçildi.

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2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB Parlamentosu'nda görev yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP Gazimağusa Milletvekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu yana UBP Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Saner, İngilizce biliyor.

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