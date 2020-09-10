Erol Mütercimler’in çirkin sözlerine soruşturma

Üniversiteden yapılan açıklamada, Mütercimler’in imam hatip liseleriyle ilgili konuşmasının üniversitenin görüş ve fikirlerini yansıtmadığı belirtildi. Bu arada YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın da Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile konuyla ilgili görüştüğü öğrenildi.

SUÇ DUYURULARI

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve KADEM, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Erol Mütercimler katıldığı bir televizyon programında 12 yaşındaki bir çocuğu istismar suçlamasıyla tutuklanan Fatih Nurullah hakkında konuşurken, “Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız...” ifadelerini kullanmıştı.