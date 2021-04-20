Erol Mütercimler’e 10 ay ceza ve erteleme

Mahkeme Mütercimler’in cezasını, daha önce suç işlememiş olması sebebiyle erteledi. Erol Mütercimler’e katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan dava açılmıştı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mütercimler’in 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan Erol Mütercimler, “Ben bu kadar yıldır medyadayım. Hayatımda küfrün yeri yoktur. Kurmuş olduğum ifade inciticidir kabul ama hakaret amacı taşımamaktadır. Ne hakaret ne aşağılama amacıyla böyle bir cümle kurmadım. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Erol Mütercimler’in ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 10 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın daha önce suç işlememiş olması sebebiyle cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara