Erol Köse hayatını kaybetti... 16. kattan aşağı düştü

Oğuzhan Uysal
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 07:00

İstanbul Sarıyer’de bulunan Maslak 1453 Konutları’nda dün saat 15.00 sıralarında, ünlü yapımcı Erol Köse (61), 40 katlı binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Erol Köse’nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Köse’nin ölümüne ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda olayın kaza mı, cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılacak incelemelerle netleşecek.

EVİNDE NOT BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde Köse’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüştü. Mevlüt Y., Köse’nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse’nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde aşağıda yerde gördüğünü iddia etti. Köse’nin eski çalışma arkadaşı İlker Koç ise “Yaşadığı birtakım kalp rahatsızlığı vardı. Enerji düşüklüğü hissediyordum. Kendini geri çekmişti. Eskisi gibi değildi, sosyal hayatı da öyle değildi, yaşantısı da öyle değildi” dedi.

Polis ekipleri Köse’nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu. Notta “ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın” yazdığı öğrenildi.

Erol Köse’nin cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak namaz sonrasında Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.

‘BİR HAFTA ÖNCE TELİF HAKLARINI KIZINA DEVRETMİŞ’

SON dönemde maddi sorunlar yaşadığı da iddia edilen Erol Köse’nin komşusu şarkıcı Yaşar İpek, şunları söyledi: “Şoktayım. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri, evimizin içinden biriydi. Son dönemlerde bir şeyi yoktu. Zaman zaman konuşuruz. Sohbet ettik. Yeni şeyler yapıyorum inşallah, uğra bir gün falan böyle konuşurduk birbirimize. Yani neşeliydi, Erol abi öyle bir derdinden, bir sıkıntısından, kendini bir yerden atacak bir insan da değil. Şirketinden olan kazançlarını, eser şirketlerine ait olan telifleri, haklarını kızına devretmiş bir hafta önce.”

