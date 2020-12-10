Ermiş kimlere denir, ermiş ne demek? İşte TDK'ya göre anlamı

Eren, Anadolu halk geleneğinde üstad veya üstadın üstadı anlamında kullanılırken dini çevrede ise Evliya anlamında kullanılmaktadır. Ermiş kelimesinin anlamı TDK tarafından açıklanmıştır. TDK'ye (Türk Dil Kurumu) göre ermiş kelimesi anlamı şu şekildedir:



- Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, eren, evliya, veli



ERMİŞ KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ



- Anadolu ermişlerinin hikâyesini de kendine özgü üslubuyla anlatmıştır.