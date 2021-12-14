Ermenistan’la uçuşlar başlıyor

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

BAŞARILI DENGE KURUYORUZ

“Afganistan’daki belirsizlik eğer iyi yönetilemezse tüm dünyayı etkileyecek sonuçlar doğuracak. ABD-Çin arasındaki rekabetin ve ABD-Rusya rekabetinin de küresel etkilerini artarak hissediyoruz. Bu ortamda son derece başarılı bir şekilde denge kuruyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin yatıştırılması için de çaba sarf ediyoruz.

Kabil’den ülkemize charter uçuşları başladı ve Türkiye’den dönmek isteyen Afganlar da Kâbil’e dönüyor. Lübnan’da maalesef, iç kriz var, bunun aşılması için destek veriyoruz. Körfez ülkeleriyle arasındaki krizin aşılması için de aynı şekilde çaba sarf ediyoruz.

6 KEZ ENGELLEDİK

Bu yıl Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza 3’üncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı ve her seferinde de ilgili ülkelerle temasımızın ve sahadaki askerlerimizin yani Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyeti sayesinde bunları da engelledik.

BAE ile problemimiz var mıydı, yoktu. Onlar bizimle ilişkileri bozdu, şimdi düzeltmek istediler, biz de ilişkileri düzeltiyoruz; bu kadar basit.

Haberin Devamı

ÇİFTE STANDART VAR

Türk mahkemeleri Kavala’yla ilgili AİHM’nin kararlarını uygulamıştır ve serbest kalmıştır. Ama Kavala hakkında başka davalar olduğu için hapisten çıkmamıştır. İnsan Hakları Mahkemesi kararları sadece Türkiye için mi geçerli. Fransa, AİHM’nin ev sahibi, kaç yıldır uygulamıyor biliyor musunuz? 10. İnsan Hakları Mahkemesi kararını neden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi sadece Türkiye’yi hedef alıyor? Burada çifte standart var.

APTALCA HATA YAPTILAR

10 büyükelçi meselesini Biden çözmedi. Büyükelçiler aptalca hata yaptılar ve geri adım attılar, ondan sonra da biz de gerekeni yaptık. Aksi takdirde sınır dışı edilecekti.

GOLF İÇİN SAHA BULURUM

(İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan’a) Ben golf oynamak için Ankara’da da, her yerde de saha bulurum tamam mı, bunda problem yok ama siz iktidarı rüyanızda görürsünüz.

HERKES DOHA’YA AYAĞINA GİDİYOR, ONLAR BİZİ ZiYARET ETTİ



Tüm dünyanın yaptığı gibi biz de Taliban’la kademeli bir angajmana girdik. Amerika’da Dışişleri Bakanları da görüşüyor, ABD o şahıslarla Doha’da anlaşmada imzaladı. Herkes Doha’ya ayağına gidiyor onların ama onlar bizi ziyaret etti ve bu angajmanı sürdüreceğiz. Bu angajman sayesinde Maarif Vakfımızın 45 okulu ve eğitim merkezi şu anda açık, faal. Bunlardan 10 tanesi kız okuludur. Afganistan’da kız çocuklarını okula gitmesi için bu oradaki okullarımızı açık tutuyoruz.

Haberin Devamı

‘ÇOK DİL’ KAVGASI

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca’nın Meclis’te Kürtçe hitap etmesi gerginliğe neden oldu. Uca, “Çok dilli bir vekil olarak bu konuşmamın aynısı Kürtçe ve Almanca yapacağım” diyerek konuşmasına önce Almanca sonra da Kürtçe devam etti. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz oturduğu yerden “Başkanım, buna müsaade mi ediyorsunuz?” diye müdahale edince, HDP’lilerle arasında tartışma çıktı. MHP sıralarında oturan Ümit Yılmaz HDP sıralarına gitmeye çalıştı. Araya giren diğer milletvekilleri kavga çıkmasını engelledi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

Haberin Devamı

ÜÇ CHP’LİDEN BAŞ BAŞA SOHBET

Meclis Genel Kurulu’nda Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları bütçe görüşmeleri devam ederken, CHP grubunun ön bölümündeki sohbet dikkat çekti. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın baş başa sohbeti objektiflere böyle yansıdı. (Selahattin SÖNMEZ /ANKARA)