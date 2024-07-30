Ermenistan'la normalleşme görüşmesi... CNN TÜRK anbean takip etti

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CNN Türk Editörü Serdar Korucu, gelişmeleri şöyle aktardı:

Ermenistan'ın başkenti Erivan’dayız. Şu an Dışişleri Bakanlığı binasının içindeyiz. Burada da Ankara'da da gözler sınırdaki görüşmeye çevrilmişti. Dünya merak ediyordu bu görüşmeyi. Çünkü 1993'ten bu yana kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırında bu kez iki ülkenin temsilcileri Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan bir araya geldi. O tarihi anlara da tek Türk haber kanalı CNN TÜRK olarak Mehmet Arif Önalan'la beraber şahitlik ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı binası yaklaşık 35-40 kilometre batısında bulunuyor sınırın. Bu noktada bir araya geldi iki temsilci. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmıştı, Ermenistan Dışişleri Bakanlığından da bir açıklama yapıldı. Türkiye ile Ermenistan normalleşme sürecinde özel temsilcilerin 5'inci kez bir araya geldiği vurgulandığı açıklamada. 'Özel temsilciler önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etmişlerdir' denildi.

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Görüşmenin Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirildiği vurgulandı. Özel Temsilciler ayrıca, "Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır" denildi. İki tarafın da yine basın açıklamasında da yer alan bir başka önemli husus, "Özel temsilcilerin nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci, ön koşulsuz olarak sürdürmek konusunda mutabakatı teyit etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

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Bu görüşme çok önemliydi. Çünkü 2022'de başlayan bu görüşme süreci, en son Temmuz 2022'de kalmıştı. Uzun zaman boyunca gözler bir başka görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine çevrilmişti. Dün öğrenmiştik, o tarihi görüşmenin burada olacağını. İlk açıklama Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmıştı. Biz de CNN TÜRK olarak burada takip etmeye devam ediyoruz. Yeni bir açıklama geldiğinde yine CNN TÜRK ekranlarında olacak.