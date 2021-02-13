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Gündem
Suat DENİZ/IĞDIR (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Ermenistan'ın Armavir kentinde deprem! Iğdır ve çevresinde hissedildi

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Ermenistan'ın Armavir kentinde deprem! Iğdır ve çevresinde hissedildi
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Son dakika haberine göre Ermenistan'ın Armavir kenti yakınlarında saat 14.29'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, sınır kenti Iğdır'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.29'da merkez üssü Türkiye- Ermenistan sınırındaki Armavir kenti olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 21 kilometre derinliğindeki deprem, Iğdır'da da hissedildi. Sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan Iğdırlılar, panikle dışarı çıkıp açık alanlara gitti. Depremi hissettikleri için dışarı çıktıklarını söyleyenler bir süre parklarda bekledi.

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