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Ermenistan’dan Ankara’ya getirilmişlerdi! Organize müdüre selam yolladı yakalandı… 15 yıllık firar son buldu

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#Ermenistan#Ankara#Organize Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 11:35

Türk polisince, Ermenistan'dan Türkiye'ye getirilen organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti. 11 aydır gizli yürütülen operasyonun detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Yılmaz ve Kaymak, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirilmişti.

CNN TÜRK İSTANBUL Haber Müdürü Nihat Uludağ operasyonun detaylarını şu şekilde anlattı:

Bu iki isim de yeni nesil mafya olarak adlandırılan organize suç örgütleri var ya Barış Boyun grubun altındaki önemli organize suç örgütü lideri bunlar da. İkisi de uzun süredir Gürcistan’da faaliyet yürütüyorlardı. Son dönemde gençleri şatafatlı, lüks arabalarla konforlu yaşam videoları paylaşıyorlardı. Kolay para kazanma algısı yaratıp gençleri kandırıyorlardı.

ORGANİZE MÜDÜRÜ'NDEN DERS GİBİ CEVAP

Son videolarında ise ilginç bir paylaşım oldu. ‘Organize müdürüne selam söyleyin, ben buradayım.’ dedi. İki suç örgütü lideri yakalandığında organize müdürü, ‘Selamınızı aldım, sizi yakalamaya geldim.’ dedi.

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3 BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Uzun yıllar Gürcistan’da faaliyet yürütüyorlar. 11 ay önce Ermenistan’a geçiyorlar. Ermenistan’da uyuşturucu kullanmaktan tutuklanıyorlar. Burada hemen İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı devreye giriyor. İki isimin Türkiye’ye iadesi için çok gizli bir soruşturma başlatıyor.

Ermenistan’dan Ankara’ya getirilmişlerdi Organize müdüre selam yolladı yakalandı… 15 yıllık firar son buldu

YURT DIŞINA ÇIKAN TÜRKLERİ DE TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Türkiye’den normal insanlar geldiğinde size rehberlik hizmeti vereceğiz diyerek komisyonlar alıyorlardı. Karşı gelenleri ise kaçırıp mal varlıklarına el koyuyorlardı.

Ermenistan’dan Ankara’ya getirilmişlerdi Organize müdüre selam yolladı yakalandı… 15 yıllık firar son buldu
15 YILLIK FİRAR SON BULDU

İçişleri Bakanlığınca, dün Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın, Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucunda, Türk polisi tarafından Türkiye'ye getirildikleri duyurulmuştu.

Yılmaz'ın, 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal seviyede ve 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı suç örgütünün elebaşı olduğu; Kaymak'ın ise 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve suç örgütü üyesi olduğu belirtilmişti.

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#Ermenistan#Ankara#Organize Suç Örgütü

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