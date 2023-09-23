Ermenistan’dan 2 senede 258 ihlal: Yolcu uçaklarına bile elektro taarruz yaptılar

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Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada “30 Ocak 2021’den itibaren çalışmaya başlayan Merkez, faaliyetlerini Türk ve Rus heyetleri tarafından hazırlanan görev ve sorumluluklara ilişkin uygun yönetmeliğe devam ediyor. Merkez, İHA’lar dahil kendi keşif ve gözetleme teçhizatlarıyla ihlalleri tespit ediyor, her iki taraftan gelen ihlal bildirimlerini takip ediyor. Yapılan çalışmalarla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığı Merkez’de aynı zamanda gerçekleştirilen ihlaller de raporlanıyor.

İHA’LARA 18 İHLAL

Bu kapsamda 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren Ermenistan tarafından gerçekleştirilen 258 ateşkes ihlali raporlandı.”

20-21 Eylül 2023 tarihleri arasında bölgede 4 adet atış ihlali tespit edildiği, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait İHA’lara 18 defa elektronik taarruz uygulandığı belirlendi. Ayrıca elektronik taarruz ihlalleri kapsamında, uçak seferlerinin hedef alındığı da saptandı. Elektronik taarruz, elektromanyetik enerji kullanarak düşmanın sistemlerine müdahale edip, onlara hasar vermeyi veya etkisiz kılmayı amaçlıyor.