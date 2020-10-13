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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 13.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ermenistan'a ateşkes sitemi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ermenistan'a ateşkes sitemi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan ile Azerbaycan arasında 11 saatlik görüşmeler sonucu varılan ateşkesin tam anlamıyla uygulanmadığını söyledi.

Moskova’ya bu defa resmi ziyaret gerçekleştiren Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ile görüşmesinde Rusya’nın sitemini dile getiren Lavrov, “Sizin ziyaretiniz çoktan planlanmış olmasına rağmen Karabağ ihtilafının tırmandığı bir döneme denk geldi. Dünya topluluğu oradaki çatışmaları sona erdirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Geçen cuma sizinle ve Azerbaycanlı meslektaşımızla yine burada bir araya gelerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes inisiyatifini hayata geçirmek için uzun görüşmeler yaptık. Maalesef kararın tam anlamıyla hayata geçirilemediğini görüyoruz. Çatışmalar devam ediyor” dedi. Azerbaycan ordusunun yaptığı açıklamada ise ülkenin geçici insani ateşkese uyduğu bildirildi.

SİVİLLERE ELBRUS FÜZESİ

Bu arada Gence’de sivil halka Ermenistan’dan fırlatılan Rus yapımı füzenin ‘Elbrus’ (NATO standartlarına göre Scud) olduğu kesinleşti. Taktik saldırı silahı sayılan füzenin sivil yerleşimlere yönelik kullanılması insanlık ve savaş suçu sayılıyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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