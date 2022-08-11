Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin perde arkası: Kılıç ve Rubinyan 500’den fazla telefonla görüştü

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Edinilen bilgiye göre, iki ülkenin Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından yetkililer, normalleşme süreci kapsamında atılan adımların teknik boyutunu görüşecek. Temmuz ayında Özel Temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan’ın Viyana’da yaptıkları toplantı sonrasında iki ülke arasında doğrudan havayolu kargo taşımacılığı ve sınırların üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine açılması konusunda mutabakata varılmıştı. Varılan bu mutabakat çerçevesinde teknik heyetlerin atılacak adımları ele alınması ve bir yol haritası çıkarılması planlanıyor. Eylül ayında yapılacağı belirtilen toplantının yeri ise henüz netleşmedi.

Diğer taraftan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini yürüten Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan bir kez Moskova’da 3 kez Viyana’da görüşürken, ikilinin bu güne kadar 500’den fazla ise telefonda görüştüğü öğrenildi.

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ADIM ADIM İLERLEME

Türkiye ve Ermenistan arasındaki sürecin bir nevi ‘güven artırma’ süreci olduğuna dikkat çeken üst düzey yetkililer, “İlk aşamada büyük beklentiler ortaya koyup büyük hayal kırıklıkları yaşamaktansa, Ermenistan ile adım adım ilerleme konusunda fikir birliği sağladık. Birçok güven artırıcı önlem üzerinde çalışılıyor. Bunların içinde insani boyutu olan güven artırıcı önlemler de var. Sınır geçişleri konusunda daha uzun çalışma gerektirecek bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Sahadaki fiziki şartların da müsaade ediyor olması lazım. Mesela 178 metre uzunluğundaki iki ülkeyi birbirine bağlayan Alican Köprüsü var. Ama bu köprünün otobüs taşıyıp taşıyamayacağını bilmiyoruz. Bunların tespit ve kontrol edilmesi gerekiyor. 93 Harbi’nde Rus askerleri tarafından yıkılan İpek Yolu Köprüsü’nün onarılması da çok ciddi bir güven artırıcı önlem olur” değerlendirmesini yaptı.