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Ermenistan: Bölgede barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün değil

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#Ermenistan#Azerbaycan#KEİPA
Ermenistan: Bölgede barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün değil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 21:14

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, KEİPA 61'inci Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Ermenistan - Azerbaycan ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Simonyan "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı bir toprak talebi yoktur. Barış anlaşması konusunda kararlıyız, istekliyiz. Bu bölgede barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün değil" dedi.

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Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 61'inci Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Simonyan, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle başsağlığı dileyerek, "Yıkıcı depremden dolayı tüm Türk halkına taziyelerimi iletmek istiyorum. Depremin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Biz hemen 2 grup gönderdik. Onlar sınırı geçerek Türkiye'ye yardım götürdüler. Çok ağır bir dönemden geçtiğimizi ve dünyanın genelinde gerilimin arttığını siz de iyi biliyorsunuz. Benim buraya gelmem Ermenistan Cumhuriyetinin komşularıyla iyi niyetini ortaya koyuyor. Biz bu tarihi fırsatı kaçırmamalıyız" dedi.

'İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNE ERMENİSTAN HAZIR'

Simonyan, Ermenistan'da açılan 'Nemesis Anıtı'na gelen tepkilere ilişkin, "Anıtın yerleştirilmesi Türkiye'de büyük bir yankı buldu. Ben bu meseleyi Türk meslektaşımla da ele aldım. Heykelin yerleştirilmesine yerel yönetim düzeyinde karar verildi. Bu Ermenistan devletinin dış politikasının ifadesi ya da iyi niyet taşımayan bir adım olarak algılanmasın. Ermenistan Cumhuriyeti'nde dış politika başbakan ve dışişleri bakanlığı tarafında yönetiliyor. Bahsettiğim düzeyde alınan karara yapılan açıklamaları hepiniz biliyorsunuz. Şunu anlamalıyız ki öyle bir isteğimiz varsa, ilişkilerin kötüleşmesi için her anlamda sebep bulabiliriz. Ben de belki binlerce sebep bulabilirdim Türkiye gelmemek için. Fakat ben buradayım ve Ermenistan'ın barışa hazır olduğunu Türk kamuoyuna sunmak istiyorum. İlişkilerin ön koşulsuz normalleşmesine Ermenistan'ın hazır olduğunu dile getirmek isterim. Ben dışişleri bakanlığının açıklamasından bazı cümleler gördüm. Şunu söylemek isterim ki, Ermenistan ilişkilerin normalleşmesi için adımlara hazırdır ve bu isteğinde tamamen samimidir. Eğer siyasi bir irademiz varsa, eğer ilişkilerin iyileşmesi ve kurulması için bir kararımız varsa bu yol çok kolay olmayacak. Fakat ileriye doğru hareket etmeliyiz. Umarım ki Türk meslektaşlarımız da ileriye doğru adım atarlar. Biz bu tarihi fırsatı değerlendiririz. Hem bizim için hem de bütün bölge için yeni bir sayfa açarız" diye konuştu.

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'BARIŞIN TESİS EDİLMESİ Türkiye OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL'

Simonyan, Ermenistan - Azerbaycan ilişkilerine ilişkin, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı bir toprak talebi yoktur. Barış anlaşması konusunda kararlıyız, istekliyiz. Ticari alanda bölgeyi açma açısından hiçbir sorun görmüyoruz. Biz defalarca bu teklifte de bulunduk, sınırda bulunan askerler eşit şekilde geri çekilsin. Bu bölgede barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün değil. O konuda umutluyuz ki bu bölgede barışın tesis edilmesi konusunda Türkiye adımlar atacak" ifadelerini kullandı. 

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#Ermenistan#Azerbaycan#KEİPA

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