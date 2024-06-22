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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine yine ateş açtı

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#Azerbaycan#Ermenistan#Kelbecer
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine yine ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 18:24

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ikinci kez ateş açtığını duyurdu.

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Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 13.00'te Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesindeki mevzilere karşı yönde bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ikinci kez ateş açıldı. Bakanlık Ermenistan ordusunun ihlalinin ardından Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşi açtığını bildirdi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesinde bulunan mevzilere dün yerel saatle 12.25-15.35 arasında ateş açmıştı.

 

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#Azerbaycan#Ermenistan#Kelbecer

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