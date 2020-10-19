Ermenistan ateşkes dinlemiyor

Gence’ye ikinci füzeli saldırıda aralarında çocukların da olduğu 13 sivili katleden Ermeni tarafı, bir yandan güney istikâmetinde işgalden kurtarılan Cebrail istikametinde saldırılarını sürdürürken, diğer taraftan doğrudan Ermenistan’dan, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine saldırdı. İnsani amaçlı ateşkes ilanı sonrası cephe hattında durumu özetleyen Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Gece yarısını 5 dakika geçe doğrudan Ermenistan topraklarındaki Çemberek bölgesinden ateşlenen uzun menzilli toplar bizim Tovuz ve Kedabek rayonlarında bulunan mevzilerimize saldırdı. Düşman ayrıca Karabağ cephesi güneyinde işgalden kurtarılmış Cebrail şehriyle çevresindeki köylere bunları yeniden ele geçirmek amacıyla saldırı düzenledi. Güneyde özellikle Araz Nehri hedefli saldırıyorlar. Azerbaycan ordusu, tüm cephe hattında durumu kontrol altında tuttuğu gibi askeri üstünlük sağlamaya devam etmektedir” açıklamasını yaptı.