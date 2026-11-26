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Ermenistan’ın ilk Başbakan’ı Ovanes Kaçaznuni 1923’te Taşnaksutyun Partisi’nin konferansında ‘Yoldaşlar!’ hitabıyla başlayan bir rapor sunmuştu. 35 maddelik bu raporda Kaçaznuni Taşnak Partisi’ni merkeze alarak Ermenilerin Türklerle ilişkilerini Rusya, İngiltere ve diğer büyük devletler üzerinden belirlemelerinin doğurduğu sonuçları anlatıyor. Ermenilerin kaderlerini Rusya’ya kayıtsız şartsız bağlamalarını da İngilizlerden medet ummalarını da eleştiriyor. “Türklerle savaşmak yerine anlaşsak daha kârlı çıkardık” diyor. ‘Büyük devletlere güvenerek hata ettik’ diye hayıflanıyor. Rapora o dönem özellikle ‘diaspora’ baronları çok kızmış.

“AKLIMIZ DUMANLANMIŞTI”

Sonradan ‘Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok’ adıyla kitaplaştırılan, özellikle ‘diaspora braonları’ tarafından tepki gösterilerek nüshaları da toplatılan ve Paşinyan’ın bugünkü politikalarının ‘tarihi arka planı’ gibi değerlendirilebilecek rapordan bazı bölümler şöyle:

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Gözden Kaçmasın Hayati Yazıcı’nın yazılı açıklaması neden kötü Haberi görüntüle

Kayıtsız şartsız Rusya'ya yönelmiş durumdaydık. Herhangi bir gerekçe yokken zafer havasına kapılmıştık; sadakatimiz, çalışmalarımız ve yardımlarımız karşılığında Çar Hükümeti'nin Ermenistan'ın bağımsızlığını bize armağan edeceğine emindik. Aklımız dumanlanmıştı. İsteklerimizi başkalarına mal ederek, sorumsuz kişilerin boş sözlerine büyük önem vererek ve kendimize yaptığımız hipnozun etkisiyle, gerçekleri anlayamadık ve hayallere kapıldık.

“AVRUPA VE RUSYA’YA BOŞUNA GÜVENDİK”

Türkiye'de gürültü (terör) çıkarttığımızda büyük devletlerin dikkatlerini Ermeni konusuna çekeceğimizi ve onları bizim lehimize aracı olmaya zorlayacağımızı sanıyorduk. Şimdi ise böyle bir aracılığın kaç para ettiğini artık biliyoruz ve bu tür denemelerin tekrarlanmasına ihtiyaç hissetmiyoruz (…) Ermenilerin gücü siyasal ve askeri önemi, keza Ruslara verdiği destek fazla abartıldı. Bizim gayet mütevazı imkânlarımıza fazla değer vererek, sonuçta kendi umut ve beklentilerimizi de abarttık.

“KREMLİN’İN HAYALİ MEKTUPLARI”

Güya sarayda sarf edilmiş bazı gizemli laflar dilden dile dolaşıyordu. Birtakım mektuplara atıf yapılıyor ve bu mektuplar, ileride taleplerimizi öne sürebileceğimiz ve haklarımızı savunabileceğimiz bir zemin olarak sunuluyordu. Oysa ustalıkla düzenlenmiş bu mektuplar her türlü anlamın yakıştırabileceği gayet genel ve belirsiz öneriler dışında bir şey içermiyorlardı.

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“TEHCİR’İN SEBEBİ…”

Tarihi Ermenistan'dan devreden gelenekler ve Avrupa diplomasisinin vaatleri doğrultusunda, bağımsızlığımızın temelini oluşturması gereken bölgeleri boşaltıldı; Ermeni vilayetleri Ermenisiz kaldı. Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve bugün pişmanlık duymalarını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. Sonradan da anlaşıldığı üzere, Türkiye'de Ermeni meselesinin temelli çözümü açısından bu yöntem en kesin ve en uygun bir yöntemdi.

“SAVRULUYORDUK”

Siyasal açıdan olgunlaşmamış ve dengesiz insanlara özgü bir şaşkınlık içinde, bir uçtan diğerine savrulmaktaydık. Rus hükümetine karşı dünkü inancımız ne denli körü körüne ve temelsiz idiyse, bugünkü suçlamalarımız da o denli körü körüne ve temelsizdi.

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“SUÇU HEP BAŞKASINDA ARIYORUZ”

Kötü kaderden şikâyet etmek ve felaketlerimizin sebeplerini kendi dışımızda aramak acıklı bir durumdur; bu bizim milli psikolojimizin karakteristik bir özelliğidir. Rusların bize kalleşçe davrandığı inancında sanki özel bir teselli vardı. Sonra da sıra Fransızlara, Amerikalılara, İngilizlere, Gürcülere, Bolşeviklere, tek kelimeyle bütün dünyaya gelecekti (…) Sanki saf ve uzak görüşlü olmamamız bir kahramanlıktı ve sonunda öyle bir duruma düştük ki, isteyen herkes bizi kolayca atlattı, ihanet etti, kesti ve başkalarının kesmesine imkân verdi.

“TÜRKLERLE ANLAŞMALIYDIK”

Türklerle anlaşmak için var gücümüzle çalışmalıydık. Bunu yapmadık. Gayet açık ve basit nedenler yüzünden yapmadık: Türkiye'nin hangi kuvvetlere sahip olduğunu bilmiyorduk ve gücümüzden çok emindik. Esas yanlış buradadır. Sınırlarımızda askeri operasyonlar başladığında Türkler bizimle bir araya gelmeyi ve görüşmeyi önerdiler. Önerilerini geri çevirdik. Büyük bir hataydı. Bu, görüşmelerin kesinlikle başarıyla sonuçlanacağı anlamına gelmezdi ama bu görüşmelerde barışçı bir sonuca ulaşılma ihtimali vardı.

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“OLMAYACAK EMPERYALİST TALEPLER”

Türkiye’nin (Van, Diyarbakır, Trabzon, Sivas, Bitlis, Harput, Erzurum) yedi ili; Kilikya’da (Maraş, Kozan, Osmaniye, İskenderun, Adana dahil) Karadeniz’den Akdeniz’e, Karabağ dağlarından Arap çöllerine uzanan Büyük Ermenistan talep edilmekteydi. Bu emperyalist talep nasıl gerçekleştirilebilirdi? Ne Ermeni Hükümeti'nin ne de Taşnaksutyun Partisi'nin böylesine saçma bir projesi vardı. Tersine bizim delegasyon, bir direktif olarak Erivan'dan bizim mütevazı gücümüzle orantılı olan gayet mütevazı talepler getirmişti. Nasıl oldu da delegasyon "denizden denize" talebini ortaya attı? Bu garip ve inanılmaz bir durumdur, ama bu talebi Paris Ermenileri öne sürdü ve bizim delegasyon da kolonilerde hâkim olan eğilime uydu. (…) Ayrıca Amerika'nın küçük Ermenistan'ı mandasına almayacağını, ''denizden denize" Ermenistan mandasını ise üstleneceğini söylediler.

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“SEVR’E GÜVENDİK”

Sevr Antlaşmasını imzaladık; bu antlaşma Türkiye'yi mahvedecekti. Ordularını Türkiye'ye göndermeleri ve Türklerin tartışmasız olarak bize ait olduğunu söyledikleri vilayetlerde hâkimiyetimizi tesis etmeleri için Avrupa ve Amerika'ya resmî çağrılar' yaptık. Nihayet şu da var… var olduğumuz sürece aralıksız Türklerle savaştık.