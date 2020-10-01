Ermeni vatandaşlarla alakası yok

“Ermenistan’ın işgalci olduğu kabul edilmiş bir durum. Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi için de bir takım çabalar var. Ancak 30 senedir böyle bir sorunun çözülememesi sadece çalışmaların başarısızlığı olarak anlaşılmamalı. Türkiye’deki Ermeni vatandaşlarımızın bu gelişmelerle bir alakası olmadığını biliyoruz. Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki meseleyi, Türkiye’deki Ermeni vatandaşlarımızla ilişkilendirmek doğru değil.”