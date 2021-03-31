Türk Amerikan Toplumu lideri CNN TÜRK'e konuştu! “Ermeni tarafı çok yalan söylüyor! Biden o ifadeyi kullanırsa…”

24 Nisan tarihi yaklaşırken gözler bir kez daha Amerika’ya çevrildi. Başkan Joe Biden 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanır mı? Türk Amerikan Dernekler Kurulu eski başkanı Ergün Kırlıkovalı kritik süreci CNN TÜRK’e değerlendirdi. Kırlıkovalı, “Bu andan sonra Başkan tanırsa etkilenmeyen Türk Amerikalı ya da Türk kalmaz” dedi.

Kırlıkovalı, Amerika'daki Ermeni diasporasının Türk Amerikan toplumunu hedef aldığını söyledi: Ermeni tarafı çok yalan söylüyor, belge üretiyor, belge üretiyor. Bunlar yalanı-iftirayı bir usul edinmişler, onda da ustalaşmışlar.

Kırlıkovalı Türk Amerikan toplumunun iftiralara karşı hukukla mücadele ettiğini vurguladı: Biz tabii dinlenirsek çok mantıklı olduğumuz görülüyor. Rakamlar ortada belgeler ortada, ancak Ermeni tarafı bunu bildiği için sürekli algı yönetimine kaçıyorlar ve medyayı kullanıyorlar. Meseleyi Hristiyan-Müslüman eksenine oturtmaya çalışıyorlar öyle olunca da Amerika’da çok destek buluyorlar.

Türk Amerikan toplum lideri, Amerika'da yaşayan Türklerin siyasi arenada daha aktif olması gerektiğini savundu: Amerika'da yarım milyona yakın Türk Amerikalı var. Ancak işler yazmaya çizmeye geldi mi bin kişi bile zor buluyoruz. Kırlıkovalı, Amerikan Başkanı Biden'ın soykırım ifadesini kullanması durumunda Türkiye-Amerika ilişkilerinin darbe alacağının altını çizdi.

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