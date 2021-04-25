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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ermeni İlkokulu kültür merkezi olacak

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Ermeni İlkokulu kültür merkezi olacak

Balat'ta 1816 yılında inşa edilen ve 1866’da Khorenyan Ermeni İlkokulu’na çevrilen tarihi taş bina, restorasyonun ardından kültür merkezi olacak.

Surp Hıreşdagabed Ermeni Kilisesi’ne ait Khorenyan Ermeni İlkokulu 1866’da 80 öğrenciyle eğitim hayatına başlamıştı. 1920’lerde köylerden İstanbul’a göçler sonrası öğrenci sayısı 550’ye kadar çıktı. Ancak 1925’te çıkan büyük bir yangın okulu kullanılamaz hale getirdi. Öğrenciler Surp Hıreşdagabed Kilisesi’nin bahçesindeki ruhban okulunda eğitim görmeye başladı. 1994 yılında binada bir kez daha yangın çıktı. O yangından sonra da kaderine terk edildi.

Ermeni İlkokulu kültür merkezi olacak
Zeki Öcal

RESTORASYON İÇİN GÜN SAYIYORUZ

Surp Hıreşdagabed Ermeni Kilisesi Vakfı’nın tarihi okulun kültür merkezi olması için hazırladığı proje, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan onaylandı. Vakfın yöneticisi ve restorasyon projesi sorumlusu Zeki Öcal, “Restorasyon buranın çehresini değiştirecek. Sinagog, kilise ve cami okulun dibinde. Bu çevre buram buram tarih kokuyor. Bu tarihi elbirliği ile yaşatmak bizim birinci görevimiz. Bu restorasyon çalışması en az 6 sokağın gelişimine katkı sağlayacak” dedi.

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