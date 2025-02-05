Ermeni gelin Kristina: ‘Kırmızı Ev’de tedavi oldum

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Depremzedelerin “Kırmızı Oda” adını verdiği KADEM Kadın Destek Merkezi’nde psikolojik tedavi alan Kristina Tatbaş, 17 yıl önce Ermenistan’dan gelerek bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı eşi ile evlendi. Adıyaman’da yaşayan Kristina ve ailesi, depreme uykuda yakalandı.

‘YAĞMUR SUYU İÇTİK’

Şu an TOKİ konutlarında eşiyle birlikte temizlik görevlisi olarak çalışıp çocuklarını okuttuğunu söyleyen Tatbaş, yaşadıklarını şöyle anlattı: “O geceyi hatırlamak bile istemiyorum. Her yer karanlıktı, telefonlar kesikti. Güçlükle dışarı çıkabildik. Arabamız vardı, içinde kalmaya başladık. Korkudan hasarlı evimize giremedik. İlk etapta yardıma gelen yoktu. Ne su ne yiyecek vardı. Çocuklar susamıştı. Plastik bir bardak buldum. Yağmur yağıyordu. Arabada biriken su damlacıklarını topladım bardağa. Şimdi eşim ve çocuklarımla konteyner kentte kalıyoruz. Bir gün, kaldığımız konteyner kentte kırmızı bir ev gördüm. Gittim, nedir diye. ‘KADEM’in Kadın Destek Merkezi’ dediler. Buradaki psikologlar sayesinde yaralarımı sardım. Burası ikinci evimiz oldu. Eşim ve bana kalıcı bir ev ve iş istiyorum. Rusça, Ermenice, Türkçe ve Kürtçe olmak üzere 4 dil biliyorum.”