Ermeni asıllı ilk kaymakam

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Geçen yıl kaymakamlık sınavını kazanan 27 yaşındaki Berk Acar , girdiği mülakatta da başarılı oldu. Kaymakam olmaya hak kazanan Acar, mülki idareler kararnamesi ile Denizli’nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı. Acar, Cumhuriyet tarihinde resmi olarak göreve atanan ilk Ermeni asıllı kaymakam oldu.

1995 yılında İstanbul’da doğan Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu ve Işık Lisesi’ne gitti. 2000 yılında Bilgi Üniversitesi hukuk bölümünden mezun oldu. Daha sonra 110. dönem kaymakamlık sınavına giren Acar, yazılı sınavda 13 bin 374 kişi arasında 72’nci oldu. Mülakata çağırılan 475 kişi arasında da başarılı olan Acar, kaymakam olmaya hak kazandı.