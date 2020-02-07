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Ali Rıza ETCİ (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 16:17,Son Güncelleme:/

Ermenek'te yağış sele neden oldu

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Ermenek'te yağış sele neden oldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağan yağmur ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle ekili araziler su altında kaldı. Ermenek- Anamur yolunda da heyelan meydana geldi.

Ermenek'te, aralıklarla devam eden yağmur ve karların erimesiyle dağdan gelen sular, sele neden oldu. Bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Ermenek- Anamur yolunda ise heyelan meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alınırken, yoldan geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.

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