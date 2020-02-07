Ermenek'te yağış sele neden oldu

Ermenek'te, aralıklarla devam eden yağmur ve karların erimesiyle dağdan gelen sular, sele neden oldu. Bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Ermenek- Anamur yolunda ise heyelan meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alınırken, yoldan geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.