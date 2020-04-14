Ermenek'te testi pozitif çıkan hasta tedaviye, ailesi karantinaya alındı

Yaklaşık 11 bin nüfuslu Ermenek ilçesinde yüksek ateş şikayeti ile hastaneye giden R.K.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. R.K. hastanede tedaviye alınırken, eşi ve 2 çocuğu evlerinde 14 gün karantina altında tutulacak. İlçede ilk koronavirüs vakası olduğu belirtildi.